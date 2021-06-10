Цю історію розповів користувач Reddit Noshitsorry__. Хлопця якраз підвищили на роботі, про що дізналися батьки нареченої. Вони одразу запросили його до себе в гості на приватну зустріч без дочки.

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Наречений радо погодився приїхати. Та після святкового обіду щось пішло не так: батько попросив хлопця залишити телефон і ключі від машини на столі. Після цього вони всі пішли в іншу кімнату.

Ми почали говорити про роботу. Вона взагалі не знали, скільки мені платять, тому настирливо питали про це. Я ввічливо відмовився називати цифри і натякнув, що це не їхня справа, – розповів хлопець.

Однак батьки не збиралися здаватися. Вони продовжували запитувати про зарплату, переконуючи, що мають знати, чи хлопець справді зможе забезпечувати їхню дочку. Це трішки роздратувало нареченого.

Батьки нареченої дуже хотіли дізнатися, скільки заробляє хлопець / Фото Unsplash

Я старався переконати їх, що їхня дочка в надійних руках. Крім того, гроші – це ще не все. Любов та повага – ось що важливо. Але теща думала по-іншому… Я був збентежений – мені дуже не сподобалася ця розмова. Я встав з дивану і спробував вийти з кімнати. Але в цей момент тесть закрив двері на замок. І я такий: "Що тут взагалі відбувається?", – згадує Noshitsorry__.

"Вистава" продовжилася: батько дівчини не хотів випускати хлопця, доки він не розповість про свою зарплату. У відповідь наречений прямо сказав, що його фінанси – не їхня справа – і що не можна сприймати його як мішок з грішми.

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Тепер не витримали батьки: теща схопилася за серце, а тесть сказав нареченому піти з їхнього дому. Вони подзвонили дочці і розповіли, яку неповагу проявив хлопець.

Кохана попросила нареченого вибачитися перед батьками. Але він поки не збирається цього робити.

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"Я відмовився вибачитися. Але якщо я цього не зроблю, то мої стосунки з ними можуть зіпсуватися", – стверджує хлопець.