Эту историю рассказал пользователь Reddit Noshitsorry__. Парня как раз повысили на работе, о чем узнали родители невесты. Они сразу пригласили его к себе в гости на частную встречу без дочери.

Интересно Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

Жених с радостью согласился приехать. Но после праздничного обеда что-то пошло не так: отец попросил парня оставить телефон и ключи от машины на столе. После этого они все пошли в другую комнату.

Мы начали говорить о работе. Она вообще не знали, сколько мне платят, поэтому настойчиво спрашивали об этом. Я вежливо отказался называть цифры и намекнул, что это не их дело, – рассказал парень.

Однако родители не собирались сдаваться. Они продолжали спрашивать о зарплате, убеждая, что должны знать, сможет ли парень обеспечить их дочь. Это немного разозлило жениха.

Родители невесты очень хотели узнать, сколько зарабатывает парень / Фото Unsplash

Я старался убедить их, что дочь в надежных руках. Кроме того, деньги – это еще не все. Любовь и уважение – вот что важно. Но теща думала по-другому ... Я был смущен – мне не понравился этот разговор. Я встал с дивана и попытался выйти из комнаты. Но в этот момент тесть закрыл дверь на замок. И я такой: "Что здесь вообще происходит?", – вспоминает Noshitsorry__.

"Спектакль" продолжился: отец девушки не хотел выпускать парня, пока он не расскажет о своей зарплате. В ответ жених прямо сказал, что его финансы – не их дело – и нельзя воспринимать его как мешок с деньгами.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Теперь не выдержали родители: теща схватилась за сердце, а тесть сказал жениху уйти из их дома. Они позвонили дочери и рассказали, какое неуважение проявил парень.

Любимая попросила жениха извиниться перед родителями. Но он пока не собирается этого делать.

Интересно Жена бросила карьеру, чтобы стать домохозяйкой: теперь она счастлива

"Я отказался извиниться. Но если я этого не сделаю, то мои отношения с ними могут испортится", – утверждает парень.