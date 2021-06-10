Бывшая представительница Канады на конкурсе Мисс Земля Синтия Левен называет себя традиционной домохозяйкой. Женщина бросила карьеру в области медицины и полностью посвятила себя мужу.
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Несколько лет назад я была действительно разочарована своей жизнью. Я действительно не хотела стать руководителем – я чувствовала, что мое предназначение – быть женой и домохозяйкой, – вспоминает Синтия.
Муж безумно обрадовался от такого выбора жены. Как объясняет Синтия, она позволяет ему быть главным, хотя это и моментами сложно для нее. Впрочем, это решение помогло укрепить их отношения – муж чувствует, что его очень ценят.
Типичный день Синтии не так прост, как кажется. Женщина каждое утро выгуливает собаку, после чего идет в спортзал. Дальше она рисуется, надевает красивую одежду и занимается домашними работами – уборкой, приготовлением пищи и тп.
Синтии не нравится, что домохозяек часто изображают как несчастных людей, которые не смогли реализовать себя. По ее мнению, это вообще неправильно. Она действительно счастлива, что выбрала такой путь вместо карьеры в медицине.
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"Домашняя работа дает мне гораздо больше удовольствия, чем любая другая работа, которая у меня когда-то была", – отмечает Синтия.