Колишня представниця Канади на конкурсі Міс Земля Сінтія Льовен називає себе традиційною домогосподаркою. Жінка кинула кар’єру у сфері медицини і повністю присвятила себе чоловіку.

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Кілька років тому я була дійсна розчарована своїм життям. Я дійсно не хотіла стати керівником – я відчувала, що моє призначення – бути дружиною та домогосподаркою, – згадує Сінтія.

Чоловік шалено зрадів від такого вибору дружини. Як пояснює Сінтія, вона дозволяє йому бути головним, хоч це й моментами складно для неї. Утім, це рішення допомогло зміцнити їхні стосунки – чоловік відчуває, що його дуже цінують.

Типовий день Сінтії не такий простий, як здається. Жінка кожного ранку вигулює собаку, після чого йде у спортзал. Далі вона малюється, одягає красивий одяг і займається хатніми роботами – прибиранням, готуванням їжі тощо.

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Сінтії не подобається, що домогосподарок часто зображають як нещасних людей, які не змогли реалізувати себе. На її думку, це взагалі неправильно. Вона справді щаслива, що обрала такий шлях замість кар’єри в медицині.

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"Домашня робота дає мені значно більше задоволення, ніж будь-яка інша робота, яка в мене колись була", – зазначає Сінтія.