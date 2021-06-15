Лин долго обижалась, что ее отец Эндрю никак не соглашался на новую стрижку. Она хотела усовершенствовать свои парикмахерские навыки. Однако отец все отказывал – боялся, что дочь испортит его прическу.

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Почему он не доверяет мне. Это всего лишь волосы. Почему он не дает мне проявить свой талант? – возмущалась Лин.

Как выглядел папа до стрижки / Скриншот ютуб Cocoa Butter

Оказывается, что Лин увлекается парикмахерским делом еще с очень юных лет. Девочка самостоятельно играет со своими волосами: вкладывает их, делает разнообразные прически и всячески экспериментирует.

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А недавно она получила новый челлендж – отец таки согласился на новую прическу! Лин сразу "вооружилась" всеми необходимыми средствами: она поработала из папиными волосами и заплела ему забавные косички.

Ендрю после стрижки / Скриншот ютуб Cocoa Butter

Эндрю был очень удивлен – ему действительно понравилась новая прическа. Он даже планирует ходить так несколько недель.

Думаю, что это просто невероятно. Мне очень жаль, что я не позволял ей попробовать свои силы раньше. Я был неправ, – утверждает Эндрю.

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Полное видео перевоплощения отца вы можете посмотреть ниже.