Хлопець зробив пропозицію коханій на фоні торнадо: круте відео

Американець ніяк не міг придумати, як освідчитися коханій. Коли він побачив перед собою бурю, де почав виникати торнадо, то зрозумів – момент настав.

Метеоролог Том познайомився зі своєю коханою Раєю ще в 2016 році. Пара влаштувалася працювати у компанію AccuWeather, яка надає прогнози погоди для американських телеканалів.

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Минув час – і хлопець надумав освідчитися своїй дівчині. Він так і не придумав, як це зробити, тому кілька тижнів ходив із колечком в кишені.

Та чоловік не зможе – кохана допоможе. Одного разу Рая запропонувала Тому з’їздити у передмістя, щоб подивитися на бурю. У прогнозах писали, що там може виникнути торнадо. Такий шанс хлопець вже не міг втратити.

Том та Рая з друзями на фоні смерча, який от-от виникне / Скриншот The Wichita Eagle

Закохані рвонули "полювати" на торнадо разом із друзями. Їм дуже пощастило: вони якраз застали грозові хмари, у яких почав "зароджуватися" смерч. Том вирішив не випробовувати долю і одразу став на коліно перед Раєю. Дівчина навіть не вагалася – вона сказала: "Так!".

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Дівчина була неймовірно щаслива / Скриншот The Wichita Eagle

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Вони збиралися гучно відсвяткувати, але торнадо вже почав набирати оберти. Щасливі молодята швидко поїхали додому, щоб уникнути зайвих проблем.

Якщо ви вирішите зробити таку ж пропозицію, пам’ятайте, що біля вас має бути хороший метеоролог. Без його допомоги ви можете потрапити в біду, – застерігає усіх Том.