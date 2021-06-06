Хлопця вигнали з уроків через шорти: він обрав інший одяг і здивував всіх

Шотландський школяр не витримав спеки в класі та одягнув в школу звичайні шорти. Через таке правопорушення підлітка негайно вигнали з уроків та відправили додому переодягатись. Хлопець повернувся в іншому одязі і викликав бурю обговорень.

У шотландській школі містечка Моффат досить суворі правила, які стосуються форми школярів. Спекотного літнього дня 16-річного Шейна Річардсона та ще 12 учнів відправили додому, сказавши, що у їх закладі можна носити лише штани та спідниці. Хлопець не розгубився і наступного дня з'явився у школі в спідниці.

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Шейн вирішив скористатись тим, що у правилах нічого не сказано про стать, і знайшов у гардеробі своєї сестри спідницю. Її він і вдягнув на заняття до школи на знак протесту проти таких жорстких правил керівництва школи.

До речі, водій, який везе нас зазвичай до школи нічого не сказав мені про наряд. Та й у школі вчителі просто промовчали, коли побачили мене у спідниці,

– розповів Шейн

Хлопець одягнув спідницю на знак протесту проти правил у школі / Фото dailyrecord

Таке рішення свого сина підтримала і мати Шейна, Хейлі. Вона також вважає, що влітку страждати від спеки у штанах – це просто знущання:

На вулиці дуже висока температура і не мати можливості навіть одягнути шорти – смішно. Вони просто годинами сидять у класах без кондиціонерів,

– обурюється жінка

Шейн взяв спідницю у сестри / Фото dailyrecord

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Зрештою, представники школи погодились з тим, що такі правила вже застарілі. Вони навіть пообіцяли найближчим часом обговорити це питання на батьківських зборах та переглянути обмеження щодо форми у школі: "Відгуки молоді, батьків та вчителів про школу показали, що настав час переглянути політику та внести зміни".