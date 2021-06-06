В шотландской школе городка Моффат достаточно строгие правила, касающиеся формы школьников. Жарким летним днем ​​16-летнего Шейна Ричардсона и еще 12 учеников отправили домой, сказав, что в их заведении можно носить только брюки и юбки. Парень не растерялся и на следующий день появился в школе в юбке.

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Шейн решил воспользоваться тем, что в правилах ничего не сказано о поле, и нашел в гардеробе своей сестры юбку. Ее он и надел на занятия в школу в знак протеста против таких жестких правил руководства школы.

Кстати, водитель, который везет нас обычно в школу ничего не сказал мне о наряде. И в школе учителя просто промолчали, когда увидели меня в юбке,

– рассказал Шейн

Парень надел юбку в знак протеста против правил в школе / Фото dailyrecord

Такое решение своего сына поддержала и мать Шейна, Хейли. Она также считает, что летом страдать от жары в брюках – это просто издевательство:

На улице очень высокая температура и не иметь возможности даже одеть шорты – смешно. Они просто часами сидят в классах без кондиционеров,

– возмущается женщина

Шейн взял юбку у сестры / Фото dailyrecord

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