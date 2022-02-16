Тепер мама й дочка не розмовляють одна з одною. Все через невелику витівку матері, яка заплутала власну дочку. Про це користувачка dinkymisspretty на ім’я Ешлі розповіла у своєму тіктоці.

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Ешлі дуже хотіла дівчинку

Ешлі організувала вечірку, на якій вона мала дізнатися стать її майбутньої дитини. Кілька років тому жінка народила сина, тому цього разу дуже сподівалася, що буде дівчинка. Про це знали усі, включно з її мамою. Та й вирішила трішки її розіграти.

Ешлі мала проколоти кульку, всередині якої були конфеті. Якщо вони рожеві – то буде дівчинка, якщо сині – хлопчик / Скриншот тікток dinkymisspretty

На початку відео Ешлі проколола кульку, з якої вилетіли сині конфеті. Однак буквально за мить до цього мама "вистрілила" з хлопавки рожеву мішуру. Все сталося майже одночасно. Тому Ешлі подумала, що у неї нарешті народиться дівчинка.

Жінка не стримувала емоцій: стрибала зі щастя й просто нестримно кричала. Але радість була недовгою: син пояснив Ешлі, що в нього буде братик, а не сестричка. Лише погляньте, як на це відреагувала жінка. Вона зрозуміла, що мама її обдурила.

Я була розлючена, – написала Ешлі.

Відео набрало понад 500 тисяч переглядів у тіктоці та сотні коментарів. Згодом Ешлі пояснила, що не розмовляє після цього з мамою, але на те були й інші причини. коментатори зрозуміли розчарування жінки: