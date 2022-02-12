Тож аби не залишатись наодинці зі своїми розчарування, користувачі тіктоку придумали новий челендж і почали висвітлювати наслідки невдалих ситуацій, у яких кожному довелось побувати. Ділимось кумедною фотоісторією у матеріалі 24 каналу.
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Ситуації, які розчарували
Дівчина очікувала отримати стильне тату, але результат її засмутив.
Тату, яке розчарувало / Фото 4tololo
Чимало красунь у мережі намагаються повторити фото зірок та інфлюенсерів. Проте не усім це вдається.
Невдале фото у басейні / Фото 4tololo
Хотіли потішити малюка кумедним тортиком, а створили лише нічний кошмар.
Торт не вдався / Фото 4tololo
Дівчина замовила для себе шапку в інтернеті, але та годилась хіба її собачці.
Невдале замовлення онлайн / Фото 4tololo
Ще одна фотоісторія зіпсованого дитячого свята.
Очікування та сумна реальність / Фото 4tololo
Ці джинси розраховані на дуже високих дівчат.
Джинси не підійшли по розміру / Фото 4tololo
Дівчина замовила сукню в Інтернеті і була розчарована.
У такій сукні вже нікуди не підеш / Фото 4tololo
Губка Боб трошки поплив.
Морозиво Губка Боб / Фото 4tololo
Тату трохи не вдалось.
Невдале тату / Фото 4tololo
Дівчина вирішила змінити колір волосся і отримала це.
Нова зачіска розчарувала / Фото 4tololo
Невдалий пірсинг.
"Майже" як на фото / Фото 4tololo
Цей хлопець точно не повернеться до барбера, який його стриг.
Нова стрижка розчарувала / Фото 4tololo