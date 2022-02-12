Тож аби не залишатись наодинці зі своїми розчарування, користувачі тіктоку придумали новий челендж і почали висвітлювати наслідки невдалих ситуацій, у яких кожному довелось побувати. Ділимось кумедною фотоісторією у матеріалі 24 каналу.

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Ситуації, які розчарували

Дівчина очікувала отримати стильне тату, але результат її засмутив.



Тату, яке розчарувало / Фото 4tololo

Чимало красунь у мережі намагаються повторити фото зірок та інфлюенсерів. Проте не усім це вдається.



Невдале фото у басейні / Фото 4tololo

Хотіли потішити малюка кумедним тортиком, а створили лише нічний кошмар.



Торт не вдався / Фото 4tololo

Дівчина замовила для себе шапку в інтернеті, але та годилась хіба її собачці.



Невдале замовлення онлайн / Фото 4tololo

Ще одна фотоісторія зіпсованого дитячого свята.



Очікування та сумна реальність / Фото 4tololo

Ці джинси розраховані на дуже високих дівчат.



Джинси не підійшли по розміру / Фото 4tololo

Дівчина замовила сукню в Інтернеті і була розчарована.



У такій сукні вже нікуди не підеш / Фото 4tololo

Губка Боб трошки поплив.



Морозиво Губка Боб / Фото 4tololo

Тату трохи не вдалось.



Невдале тату / Фото 4tololo

Дівчина вирішила змінити колір волосся і отримала це.



Нова зачіска розчарувала / Фото 4tololo

Невдалий пірсинг.



"Майже" як на фото / Фото 4tololo

Цей хлопець точно не повернеться до барбера, який його стриг.



Нова стрижка розчарувала / Фото 4tololo

