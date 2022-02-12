Хотіли одне, а отримали зовсім інше: кумедні фото, коли люди були розчаровані
Джерело:24 канал
Всі ми прагнемо завжди отримувати те, чого хотіли чи очікували. Проте життя може часто підкидати сюрпризи, які будуть кумедними чи не зовсім.
Тож аби не залишатись наодинці зі своїми розчарування, користувачі тіктоку придумали новий челендж і почали висвітлювати наслідки невдалих ситуацій, у яких кожному довелось побувати. Ділимось кумедною фотоісторією у матеріалі 24 каналу.
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Ситуації, які розчарували
Дівчина очікувала отримати стильне тату, але результат її засмутив.
Тату, яке розчарувало / Фото 4tololo
Чимало красунь у мережі намагаються повторити фото зірок та інфлюенсерів. Проте не усім це вдається.
Невдале фото у басейні / Фото 4tololo
Хотіли потішити малюка кумедним тортиком, а створили лише нічний кошмар.
Торт не вдався / Фото 4tololo
Дівчина замовила для себе шапку в інтернеті, але та годилась хіба її собачці.
Невдале замовлення онлайн / Фото 4tololo
Ще одна фотоісторія зіпсованого дитячого свята.
Очікування та сумна реальність / Фото 4tololo
Ці джинси розраховані на дуже високих дівчат.
Джинси не підійшли по розміру / Фото 4tololo
Дівчина замовила сукню в Інтернеті і була розчарована.
У такій сукні вже нікуди не підеш / Фото 4tololo
Губка Боб трошки поплив.
Морозиво Губка Боб / Фото 4tololo
Тату трохи не вдалось.
Невдале тату / Фото 4tololo
Дівчина вирішила змінити колір волосся і отримала це.
Нова зачіска розчарувала / Фото 4tololo
Невдалий пірсинг.
"Майже" як на фото / Фото 4tololo
Цей хлопець точно не повернеться до барбера, який його стриг.
Нова стрижка розчарувала / Фото 4tololo