Хотіли одне, а отримали зовсім інше: кумедні фото, коли люди були розчаровані

12 лютого 2022 , 13:14
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Джерело:

24 канал

Всі ми прагнемо завжди отримувати те, чого хотіли чи очікували. Проте життя може часто підкидати сюрпризи, які будуть кумедними чи не зовсім.

Тож аби не залишатись наодинці зі своїми розчарування, користувачі тіктоку придумали новий челендж і почали висвітлювати наслідки невдалих ситуацій, у яких кожному довелось побувати. Ділимось кумедною фотоісторією у матеріалі 24 каналу.

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Ситуації, які розчарували

Дівчина очікувала отримати стильне тату, але результат її засмутив.


Тату, яке розчарувало / Фото 4tololo

Чимало красунь у мережі намагаються повторити фото зірок та інфлюенсерів. Проте не усім це вдається.


Невдале фото у басейні / Фото 4tololo

Хотіли потішити малюка кумедним тортиком, а створили лише нічний кошмар.


Торт не вдався / Фото 4tololo

Дівчина замовила для себе шапку в інтернеті, але та годилась хіба її собачці.


Невдале замовлення онлайн / Фото 4tololo

Ще одна фотоісторія зіпсованого дитячого свята.


Очікування та сумна реальність / Фото 4tololo

Ці джинси розраховані на дуже високих дівчат.


Джинси не підійшли по розміру / Фото 4tololo

Дівчина замовила сукню в Інтернеті і була розчарована.


У такій сукні вже нікуди не підеш / Фото 4tololo

Губка Боб трошки поплив.


Морозиво Губка Боб / Фото 4tololo

Тату трохи не вдалось.


Невдале тату / Фото 4tololo

Дівчина вирішила змінити колір волосся і отримала це.


Нова зачіска розчарувала / Фото 4tololo

Невдалий пірсинг.


"Майже" як на фото / Фото 4tololo

Цей хлопець точно не повернеться до барбера, який його стриг.


Нова стрижка розчарувала / Фото 4tololo

Автор: Ірина Бенцак