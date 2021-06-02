Художник домальовує татуювання зіркам кіно та шоу-бізнесу: ви їх не впізнаєте

Мадонна із хрестом на обличчі, Брітні Спірс зі зміями, а Пабло Пікассо взагалі як тюремник: американський митець "домальовує" тату відомим особистостям. Виглядає це дуже цікаво!
Шаєнн Рендалл – оригінальний митець із Сіетла (США), який допомагає подивитися на зірок кіно, шоу-бізнесу та мистецтва зовсім під іншим кутом. Ви колись могли собі уявити, до прикладу, серйозно зататуювану Мерилін Монро чи Одрі Хепберн?
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Його домальовані тату виглядають як справжні! Цікаво, що Шаєнн малює все своїми руками через програму Procreate.
Я ретельно планую макет зображення, зі всіх сил стараюся додати в роботу аспекти із життя об’єкта. Люди відчувають або любов, або ненависть до моєї роботи… Я просто сподіваюсь, що вона розпалює уяву, – розповідає митець.
Ось найцікавіші роботи талановитого Шаєнна Рендалла.
Пабло Пікассо
Джулія Робертс
Одрі Хепберн
Віллем Дефо
Брітні Спірс
Джек Ніколсон
Білл Мюррей
Мадонна
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Елвіс Преслі
Мерилін Монро
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