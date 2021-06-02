Шайенн Рэндалл – оригинальный художник из Сиэтла (США), который помогает посмотреть на звезд кино, шоу-бизнеса и искусства совсем под другим углом. Вы когда могли себе представить, к примеру, серьезно "забитую" татуировками Мэрилин Монро или Одри Хепберн?
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Его дорисованные тату выглядят как настоящие! Интересно, что Шайенн рисует все своими руками через программу Procreate.
Я тщательно планирую макет изображения, изо всех сил стараюсь добавить в работу аспекты из жизни объекта. Люди чувствуют или любовь, или ненависть к моей работе... Я просто надеюсь, что она разжигает воображение, – рассказывает художник.
Вот самые интересные работы талантливого Шайенна Рэндалла.
Пабло Пикассо
Джулия Робертс
Одри Хепберн
Уиллем Дефо
Бритни Спирс
Джек Николсон
Билл Мюррей
Мадонна
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Элвіс Пресли
Мэрилин Монро
Леонардо Ди Каприо
Фрида Кало