Мы все знаем, что после 30-40 минут приема ванны на коже появляются небольшие морщинки. Но что будет, если такая процедура будет длиться 16 часов?

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Об этом прекрасно знает блогерша под ником msdanalee: в своем видео она объяснила, что случайно пролежала в ванной практически весь день. Девушка серьезно испугалась за собственные ступни, которые изменились до неузнаваемости.

Вот как выглядит результат случайного 16-часового пребывания в ванной, Боже мой. Посоветуйте, как мне быстро вернуть свои ноги, пожалуйста! – написала блогерша.

Вот что случилось с ее ступнями: на них появилось множество морщин, а кожа стала бело-серого цвета.

Как изменились ступни / Скриншот тикток msdanalee

Пользователи тиктока просмотрели видео блогера более миллиона раз. В них обычно возникал только один вопрос: как так случилось, что девушка случайно провела в ванной до 16 часов?

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Утім, msdanalee так і не пояснила, що насправді відбулося. Ось найпопулярніші коментарі:

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