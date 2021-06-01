Через такую ​​неожиданную внешность Кэт попадает во много нестандартных ситуаций: продавцы всегда просят паспорт, когда она покупает алкоголь. А люди обычно думают, что 35-летняя Кэт и ее 18-летняя дочь латыши – сестры.

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С ней регулярно пытаются знакомиться ровесники ее дочери. Но Кэт вполне нормально это воспринимает. Ей даже это нравится.

Я привыкла к постоянному вниманию от ребят, но у меня есть муж Джонатан. Кроме того, у меня еще десятилетняя дочь. Очень люблю говорить, сколько мне лет. Однажды (на родительском собрании – Life 24) меня даже спросили, где моя мама. Они приняли меня за школьницу, – рассказывает американка.

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Кэт объяснила, как ей удается выглядеть столь эффектно. Конечно, она регулярно занимается спортом и здорово питается. Но, по ее мнению, есть еще одна важная вещь!

"Я стараюсь не расстраиваться по пустякам, избегаю стресса и живу эту жизнь по максимуму. Конечно, мне помогают спорт и здоровое питание, но я считаю, что главное – это твое отношение ко всему, что происходит", – объясняет женщина.

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Кэт Зои Кларк активно ведет свои страницы в инстаграме и тиктоке. Она помогает людям похудеть и держать себя в форме.