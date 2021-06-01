Недавно в Великобритании ослабили карантин, поэтому парень под громким ником British Will решил вернуться "в игру". Он написал всем девушкам, с которыми познакомился в 2020 году, с предложением сходить на свидание.

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Привет, незнакомка! Мы полюбили друг друга на Bumble (приложение для знакомств, – Life 24) в прошлом году, но не встретились из-за COVID. Я только что вернулся в город и интересуюсь, до сих пор ли ты одинока, – написал британец каждой из девушек.

Скриншот с переписки / Instagram whatisnewyork

Очевидно парень думал, что это достаточно хорошая идея. Ведь кто-то из незнакомок обязательно согласится.

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Но Уилл не учел один нюанс – он случайно создал групповой чат в приложении, из-за чего девушки одновременно получили одно и то же сообщение. Их это очень разозлило – вот, что они ему написали:

Фу, ты только написал сразу 14 девушкам? До свидания, сэр.

Боже мой... Да, он сделал это.​

Девушки остались удовлетворены / Instagram whatisnewyork

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В конце концов, девушки договорились познакомиться между собой и провести легкую вечеринку на крыше. Парня туда не пригласили: