Лили Манурунг поделилась неудачей на своей странице в тиктоке rllylili. Она объяснила, что встретила красивого парня на вечеринке и решила поразить его чем-то особенным.

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Компания как раз играла в популярную игру "бор-понг". Это – своеобразная разновидность пинг-понга, в котором нужно забросить теннисный шарик в небольшие бумажные стаканы. Лили была в одной команде с симпатичным юношей.

Лили с другом / Скриншот тикток rllylili

Через некоторое время очередь бросать шарик дошла до Лили. Девушка резко подпрыгнула, но дальше-то пошло не так.

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Девушка сломала стол / Скриншот тикток rllylili

Она полностью упала на стол, от чего он просто сломался. Достаточно эффектная попытка покорить парня закончилась полным фиаско.

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Читатели Лили решили, что девушка просто не умеет играть в эту игру или переволновалась. Ведь она сделала странную ошибку: