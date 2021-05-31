Лілі Манурунг поділилася невдачею на своїй сторінці у тіктоці rllylili. Вона пояснила, що зустріла красивого хлопця на вечірці і вирішила вразити його чимось особливим.
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Компанія якраз бавилася в популярну гру "бір-понг". Це – своєрідний різновид пінг-понгу, у якому потрібно закинути тенісну кульку у невеликі паперові горнятка. Лілі була в одній команді із симпатичним юнаком.
Лілі з другом/ Скриншот тікток rllylili
Через якийсь час черга кидати кульку дійшла до Лілі. Дівчина різко підстрибнула, але далі щось пішло не так.
Дівчина зламала стіл / Скриншот тікток rllylili
Вона повністю впала на стіл, від чого він просто зламався. Досить ефектна спроба підкорити хлопця закінчилася повним фіаско.
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Підписники Лілі вирішили, що дівчина просто не вміє грати в цю гру або перехвилювалася. Адже вона зробила дивну помилку:
- Крихітко, тобі потрібно було відпустити кульку, а не летіти разом із нею.
- Я думаю, тобі просто треба було відпустити м’ячик.