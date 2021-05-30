Все-таки правильно кажуть: хто не ризикує – той не п’є шампанського. Героїні нашої добірки добре це знають – вони точно задоволені результатом. Дехто настільки змінився, що здається, ніби на фотографіях взагалі дві різні людини.

Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

"Я нарешті це зробила. В мене не було настільки короткого волосся вже 10 років. Але я в захваті від того, як зараз виглядаю"

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"Я схудла, навчилася малювати брови і повернула натуральний колір волосся"

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"Мінус гривка і брекети. А ще – правильний головний убір"

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Як вам таке перевтілення?

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"Я скинула кілька кілограмів, змінила зачіску, почала носити лінзи і очистила шкіру"

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Ого!

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

"Тоді мені здавалося, що така зачіска – це просто вогонь!"

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Сміливо!

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"Повернула собі темний колір волосся"

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​Цікаво Дівчина подолала тисячі кілометрів, щоб зізнатися в коханні: що відповів хлопець

"Питалася у вас, чи піде мені гривка. Ви сказали "так" і не помилилися. Дякую!"

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