Все-таки правильно говорят: кто не рискует – тот не пьет шампанского. Героини нашей подборки хорошо это знают – они точно довольны результатом. Некоторые настолько изменились, что кажется, будто на фотографиях вообще два разных человека.

Интересно Визитная карточка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc

"Я наконец-то это сделала. У меня не было столь коротких волос уже 10 лет. Но я в восторге от того, как сейчас выгляжу"

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"Я похудела, научилась рисовать брови и вернула натуральный цвет волос"

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"Минус челка и брекеты. А еще – правильный головной убор"

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Как вам такое перевоплощение?

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"Я сбросила несколько килограммов, поменяла прическу, стала носить линзы и очистила кожу"

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Ого!

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

"Тогда мне казалось, что такая прическа - это просто огонь!"

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Смело!

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"Вернула себе темный цвет волос"

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​Интересно Девушка преодолела тысячи километров, чтобы признаться в любви: что ответил парень

"Спрашивала у вас, пойдет ли мне челка. Вы сказали "да" и не ошиблись. Спасибо!"

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