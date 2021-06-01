Нещодавно у Великій Британії послабили карантинні обмеження, тому хлопець під гучним ніком British Will вирішив повернутися "у гру". Він написав усім дівчатам, з якими познайомився у 2020 році, з пропозицією сходити на побачення.

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Привіт, незнайомка! Ми вподобали один одного на Bumble (додаток для знайомств, – Life 24) минулого року, але не зустрілися через COVID. Я щойно повернувся у місто і цікавлюся, чи ти досі самотня, – написав британець кожній із дівчат.

Скриншот з переписки / Instagram whatisnewyork

Очевидно хлопець думав, що це досить хороша ідея. Адже хтось із незнайомок обов’язково погодиться.

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Але Вілл не врахував один нюанс – він випадково створив груповий чат в додатку, через що дівчата одночасно отримали одне й те саме повідомлення. Їх це дуже роздратувало – ось, що вони йому написали:

Фу, ти щойно написав одразу чотирнадцятьом дівчатам? До побачення, сер.

Боже мій… Так, він зробив це.

Дівчата залишились задоволеними / Instagram whatisnewyork

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Зрештою, дівчата домовилися познайомитися між собою та провести легеньку вечірку на даху. Хлопця туди не запросили: