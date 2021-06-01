Нещодавно у Великій Британії послабили карантинні обмеження, тому хлопець під гучним ніком British Will вирішив повернутися "у гру". Він написав усім дівчатам, з якими познайомився у 2020 році, з пропозицією сходити на побачення.
Цікаво Де зробити найкращі фото цього літа: 5 інста-локацій в Україні
Привіт, незнайомка! Ми вподобали один одного на Bumble (додаток для знайомств, – Life 24) минулого року, але не зустрілися через COVID. Я щойно повернувся у місто і цікавлюся, чи ти досі самотня, – написав британець кожній із дівчат.
Скриншот з переписки / Instagram whatisnewyork
Очевидно хлопець думав, що це досить хороша ідея. Адже хтось із незнайомок обов’язково погодиться.
Але Вілл не врахував один нюанс – він випадково створив груповий чат в додатку, через що дівчата одночасно отримали одне й те саме повідомлення. Їх це дуже роздратувало – ось, що вони йому написали:
- Фу, ти щойно написав одразу чотирнадцятьом дівчатам? До побачення, сер.
- Боже мій… Так, він зробив це.
Дівчата залишились задоволеними / Instagram whatisnewyork
Цікаво Дівчина хотіла вразити друга на вечірці, але перестаралась: вона знищила стіл
Зрештою, дівчата домовилися познайомитися між собою та провести легеньку вечірку на даху. Хлопця туди не запросили:
- Ей, леді. Якщо ви хочете подружитися, в мене є красиве місце на даху. І я обіцяю, що ми повеселимося краще, ніж з цим невдахою.
- Я ніколи з ним не бачилася, але рада буду зустрітися з вами.