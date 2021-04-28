Це не фото: художник малює гіперреалістичні портрети аерографом

Американець Дрю Блер створює свої картини за допомогою спеціального приладу - аерографа. Вам буде важко знайти когось кращого у жанрі гіперреалізму, ніж цей художник, адже його картини майже не відрізнити від реальних фото.

Талановитий художник з Південної Кароліни Дрю Блер вперше взявся за аерограф ще під час навчання, розмальовуючи на літніх канікулах футболки. Згодом він вдосконалював свої навички, співпрацюючи з кількома рекламними агентствами як ілюстратор-фрілансер, створивши безліч реклам та постерів. І лише потім по-справжньому зацікавився фотореалізмом.

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Дрю Блер почав вивчати теорію кольору, техніки нанесення фарби та різноманітні художні прийоми. З часом він став одним із кращих у своїй справі, а його роботи викликають справжнє захоплення. Художник зображає реалістичні портрети як різних знаменитостей, так і звичайних людей і навіть тварин.

І хоч у творчих колах до гіперреалізму ставлять по-різному, важко не визнати, що виглядають такі роботи просто приголомшливо. Якщо придивитися, то на картинах детально промальовані не лише найменші зморшки та волосинки, а й текстура шкіри, веснянки чи родимки. Прямісінько як у справжніх людей.

Зараз він передає свій досвід молодим митцям у художній школі під назвою School of Realism. Дрю Блер вірить, що малювання має терапевтичний ефект і кожен може його опанувати:

Багато моїх студентів – творчі люди, які вибрали кар’єру в інших галузях, таких як хірургія або столярне мистецтво. Проте зараз вони реалізують і свій творчий потенціал, отримуючи від цього задоволення. Ви ніколи не будете занадто старі, щоб вчитися. Кожен може вдосконалитися і стати кращим художником,

– зазначає митець