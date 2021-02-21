Художник малює портрети зірок олівцем – їх не відрізниш від фотографії: неймовірні світлини

Так, у це важко повірити. Але перед вами – неймовірно реалістичні малюнки, зроблені олівцем. А не чорно-білі фотографії.

Джерело: інстаграм Rafael Konishi

Рафаель Конішні – бразильський художник, якого дуже легко сплутати з фотографом. Він створює надзвичайно реалістичні малюнки за допомогою простого олівця.

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Ми відібрали найкрасивіші шедеври від талановитого хлопця. Ви впізнаєте тут відомих акторів та героїв із улюблених фільмів і серіалів.

Старий-добрий Джекі Чан

Прекрасна Диво-жінка

Неймовірно реалістичний Волтер Вайт із "Пуститися берега"

Красива Скарлетт Йоханссон

Це хто? Це – Доктор Хто

Хлопець витратив багато часу, щоб навчитися настільки реалістично малювати.

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Я малював з дитинства, але займався переважно мангою (японські комікси – Life 24). Згодом, у 2013 році, познайомився із технікою реалістичного малюнку. Але по-справжньому навчився це робити аж через чотири роки – у 2017-му. З того часу я намагаюся кожного дня покращувати своє вміння у цьому мистецтві, яке я так люблю! – писав хлопець у себе в Інстаграмі.

Як відбувається процес малювання

Неймовірно, але у хлопця досить небагато підписників в Інстаграмі – майже 6 тисяч. Здається, він заслуговує своєю працею на значно більше визнання.

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