Да, в это трудно поверить. Но перед вами – невероятно реалистичные рисунки, сделанные карандашом. А не черно-белые фотографии.

Источник: инстаграм Rafael Konishi

Рафаэль Конишни – бразильский художник, которого очень легко спутать с фотографом. Он создает очень реалистичные рисунки с помощью простого карандаша.

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Мы отобрали самые красивые шедевры от талантливого парня. Вы узнаете здесь известных актеров и героев из любимых фильмов и сериалов.

Старый-добрый Джеки Чан

Прекрасная Чудо-женщина

Невероятно реалистичный Уолтер Уайт из "Во все тяжкие"

Красивая Скарлетт Йоханссон

Это кто? Это – Доктор Кто

Парень потратил много времени, чтобы научиться настолько реалистично рисовать.

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Я рисовал с детства, но занимался преимущественно мангой (японские комиксы – Life 24). Впоследствии, в 2013 году, познакомился с техникой реалистического рисунка. Но по-настоящему научился это делать только через четыре года – в 2017-м. С тех пор я стараюсь каждый день улучшать свое умение в этом искусстве, которое я так люблю! – писал парень у себя в Инстаграме.

Как происходит процесс рисования

Невероятно, но у парня довольно немного подписчиков в Инстаграме – почти 6 тысяч. Кажется, он заслуживает своим трудом на значительно большее признание.

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