Британка Эмма Джейн доказывает – даже обычная выпечка тортов может стать настоящим шедевром искусства. Они настолько реалистичны, что в это сложно поверить.

Источик: инстаграм Emmajaynecakedesign

Мы отобрали для вас самые интересные работы талантливой кондитерки. Иногда трудно догадаться, что на фотографии – обычный торт.

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Только посмотрите на эти скульптуры людей – насколько все детализировано.

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Один из самых любимых направлений работы Эммы Джейн – тортики в виде различных животных. Здесь можем увидеть и собачек, и котиков, а также белочек с зайчиками.

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Но иногда женщина делает просто безумные эксперименты – вот тортик в виде зимнего ботинка.

Все свои работы женщина публикует в Инстаграме. Сейчас у нее более 23 тысячи подписчиков.