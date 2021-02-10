Что-то пошло не так: 15 забавных тортиков, которые вышли настоящим провалом
Торты – это очень деликатное блюдо. Вы можете строго придерживаться рецепта, делать все как на видео и быть чрезвычайно аккуратным. А в результате получится настоящая комедия.
Источник: Reddit
Героям нашей подборки очень не повезло. Они хотели создать настоящий кулинарный шедевр. Но что-то пошло не так.
Интересно Романтический десерт в форме сердца ко Дню Валентина: рецепт от известного дизайнера
Иногда реальность бывает очень жестокой
Фото Triggercut72 / Reddit
Тортик здорового человека – тортик курильщика
Фото AloneMordakai / Reddit
Очень интересные башни на детской торте
Фото chikken_wing_ / Reddit
Дракончик явно в шоке от такого оформления
Фото lemurvomitX / Reddit
Клубничное наслаждение
Фото Turenner / Reddit
Кажется, с Патриком что-то не то...
Фото JRose513 / Reddit
Гомеру тоже не очень повезло
Фото think_up / Reddit
Главное, чтобы тортик был вкусным!
Фото remaerc / Reddit
Довольно мило
Фото FotherMucker77 / Reddit
Интересная идея для тортика
Фото kazarooni / Reddit
Тортик в стиле Чудо-женщины
Фото cvelizyee75 / Reddit
В следующий раз получится лучше!
Фото Steebo123 / Reddit
"Усталый" бисквит
Фото Ascaban / Reddit
Взрослая жизнь – она такая непредсказуемая
Фото unknown author / Reddit
Интересно Просто вау: девушка заплетает удивительные косы, в которые вы влюбитесь
Лучше оригинала!
Фото aggadoo / Reddit
Поделиться новостью