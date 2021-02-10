Торты – это очень деликатное блюдо. Вы можете строго придерживаться рецепта, делать все как на видео и быть чрезвычайно аккуратным. А в результате получится настоящая комедия.

Источник: Reddit Героям нашей подборки очень не повезло. Они хотели создать настоящий кулинарный шедевр. Но что-то пошло не так. Интересно Романтический десерт в форме сердца ко Дню Валентина: рецепт от известного дизайнера Иногда реальность бывает очень жестокой Фото Triggercut72 / Reddit Тортик здорового человека – тортик курильщика Фото AloneMordakai / Reddit Очень интересные башни на детской торте Фото chikken_wing_ / Reddit Дракончик явно в шоке от такого оформления Фото lemurvomitX / Reddit Клубничное наслаждение Фото Turenner / Reddit Кажется, с Патриком что-то не то... Фото JRose513 / Reddit Гомеру тоже не очень повезло Фото think_up / Reddit Главное, чтобы тортик был вкусным! Фото remaerc / Reddit Довольно мило Фото FotherMucker77 / Reddit Интересная идея для тортика Фото kazarooni / Reddit Тортик в стиле Чудо-женщины Фото cvelizyee75 / Reddit В следующий раз получится лучше! Фото Steebo123 / Reddit "Усталый" бисквит Фото Ascaban / Reddit Взрослая жизнь – она такая непредсказуемая Фото unknown author / Reddit ​Интересно Просто вау: девушка заплетает удивительные косы, в которые вы влюбитесь Лучше оригинала! Фото aggadoo / Reddit