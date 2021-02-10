Торти – це дуже делікатна страва. Ви можете строго дотримуватися рецепту, робити все як на відео і бути надзвичайно акуратною. А в результаті вийде справжня комедія.

Джерело: Reddit Героям нашої добірки дуже не пощастило. Вони хотіли створити справжній кулінарний шедевр. Але щось пішло не так. Цікаво Романтичний десерт у формі серця до Дня Валентина: рецепт від відомої дизайнерки Іноді реальність буває дуже жорстокою Фото Triggercut72 / Reddit Тортик здорової людини – тортик курця Фото AloneMordakai / Reddit Дуже цікаві вежі на дитячому торті Фото chikken_wing_ / Reddit Дракончик явно в шоці від такого оформлення Фото lemurvomitX / Reddit Полунична насолода Фото Turenner / Reddit Здається, з Патріком щось не те... Фото JRose513 / Reddit Гомеру теж не дуже пощастило Фото think_up / Reddit Головне, щоб тортик був смачним! Фото remaerc / Reddit Досить мило Фото FotherMucker77 / Reddit Цікава ідея для тортика Фото kazarooni / Reddit Тортик у стилі Диво-жінки Фото cvelizyee75 / Reddit Наступного разу вийде краще! Фото Steebo123 / Reddit "Втомлений" бісквіт Фото Ascaban / Reddit Доросле життя – воно таке непередбачуване Фото unknown author / Reddit ​Цікаво Просто вау: дівчина заплітає дивовижні коси, в які ви закохаєтеся Краще за оригінал! Фото aggadoo / Reddit