Щось пішло не так: 15 святкових тортиків, які стали справжнім провалом
Торти – це дуже делікатна страва. Ви можете строго дотримуватися рецепту, робити все як на відео і бути надзвичайно акуратною. А в результаті вийде справжня комедія.
Джерело: Reddit
Героям нашої добірки дуже не пощастило. Вони хотіли створити справжній кулінарний шедевр. Але щось пішло не так.
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Іноді реальність буває дуже жорстокою
Фото Triggercut72 / Reddit
Тортик здорової людини – тортик курця
Фото AloneMordakai / Reddit
Дуже цікаві вежі на дитячому торті
Фото chikken_wing_ / Reddit
Дракончик явно в шоці від такого оформлення
Фото lemurvomitX / Reddit
Полунична насолода
Фото Turenner / Reddit
Здається, з Патріком щось не те...
Фото JRose513 / Reddit
Гомеру теж не дуже пощастило
Фото think_up / Reddit
Головне, щоб тортик був смачним!
Фото remaerc / Reddit
Досить мило
Фото FotherMucker77 / Reddit
Цікава ідея для тортика
Фото kazarooni / Reddit
Тортик у стилі Диво-жінки
Фото cvelizyee75 / Reddit
Наступного разу вийде краще!
Фото Steebo123 / Reddit
"Втомлений" бісквіт
Фото Ascaban / Reddit
Доросле життя – воно таке непередбачуване
Фото unknown author / Reddit
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Краще за оригінал!
Фото aggadoo / Reddit
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