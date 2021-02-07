Трендафилка Кирова – талантливый парикмахер с Македонии, которая просто завораживает своим умением заплетать косы. Ее прически настолько гармоничны, что на них можно смотреть часами.

Источник: Bored Panda

Трендафилка никогда не думала, что плетение кос так изменит ее жизнь. Еще несколько лет назад она работала бухгалтером и не планировала что-то менять в карьере. Все произошло очень неожиданно.

Интересно Удивите любимого: 7 способов устроить романтическое свидание в пределах города – интересные идеи

Во время первой беременности Трендафилка открыла для себя интересное хобби – плетение кос. Несколько десятков уроков в Интернете – и она начала экспериментировать с собственными волосами. Результат настолько понравился, что женщина решила полностью изменить жизнь. Переходный период был длительным, но ее всегда поддерживал любимый мужчина.

Я решила сделать этот смелый шаг, чтобы найти новое направление в карьере. Я доверилась интуиции и очень рада, что мне удалось принять трудное решение, – рассказывает Трендафилка.

Девушка находит вдохновение в совершенно неожиданных вещах. Это могут быть узоры на коврах, креативные татуировки, интересные фотографии – Трендафилка всегда ищет новые интересные решения, которые можно воплотить в прическе.

Интересно Я украду ваших мужчин: куда исчезла самая горячая бабушка в Инстаграме

Все работы девушка публикует в Инстаграме. Сейчас на ее страницу подписались 232 тысячи человек. Трендафилка очень рада, что нашла свое любимое дело.

Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO

Это занятие приносит мне радость и удовольствие, которое усиливает мое ощущение счастья. Нет ничего сложного в работе, когда она вам нравится. Вы можете преуспеть только в тех делах, которые полюбите, – утверждает девушка.