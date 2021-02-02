92-летняя Хелен Рут Элам ван Винкл (Бадди Винкл) – пожалуй, самая горячая бабушка во всем Инстаграме. Она не боится откровенной одежды, красивых купальников и образов.

Источник: 24 канал

Женщина пережила несколько очень тяжелых моментов в жизни, но не сдалась. Она выбросила в помойку все переживания и научилась получать кайф от жизни. И даже придумала себе шутливое кредо – "Ворую ваших мужчин с 1928 года".

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В последнее время от красивой 92-летней бабушки нет никаких новостей. Ее последний пост в Инстаграме был опубликован еще 26 декабря 2020 года. Мы надеемся, что с женщиной все в порядке, и расскажем о ее невероятном перевоплощении.

Фото baddiewinkle

Фото baddiewinkle

Хелен не всегда была открытой для таких экспериментов. Она прошла сквозь слезы и депрессии из-за ужасных потерь: ее муж разбился в аварии незадолго до 35 годовщины брака, а сын умер от рака около 20 лет назад. С тех пор бабушка жила со своей внучкой и правнучкой.

Однажды я грелась на солнышке и была одета в футболку и обрезанных шорты моей правнучки Кеннеди. Она подошла ко мне и сказала:" Бабушка, ты прекрасно выглядишь! Давай я тебя сфотографирую, – рассказывала на своей странице Хелен.

Фото baddiewinkle

Фото baddiewinkle

И началось ... Сейчас женщина имеет около 3,6 миллиона подписчиков в Инстаграме. Ее уважают и обожают, ведь она несет тепло в наш прекрасный мир.

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Фото baddiewinkle

Женщина хочет вдохновить людей, чтобы они не боялись экспериментов, были активными и радостными. Ведь жизнь так коротка, что не стоит просто просиживать штаны и ничего не делать.

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Мы живем только раз. Поэтому давайте веселиться, – убеждает бабушка.

Фото baddiewinkle

Фото baddiewinkle