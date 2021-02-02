92-річна Хелен Рут Елам ван Вінкль (Бадді Вінкл) – мабуть, найгарячіша бабуся у всьому Інстаграмі. Вона не боїться відвертого одягу, красивих купальників та яскравих образів.

Джерело: 24 канал

Жінка пережила кілька дуже трагічних моментів у житті, але не здалася. Вона викинула в смітник усі комплекси і переживання та навчилася отримувати кайф від життя. І навіть придумала собі жартівливе кредо – "Краду ваших чоловіків із 1928 року".

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Останнім часом від красивої 92-річної бабусі немає жодних новин. Її останній пост в Інстаграмі був опублікований ще 26 грудня 2020 року. Ми сподіваємося, що з жінкою усе гаразд, і розповімо про її неймовірне перевтілення.

Фото baddiewinkle

Фото baddiewinkle

Хелен не завжди була відкритою для таких експериментів. Вона пройшла крізь сльози та депресію через жахливі втрати: її чоловік розбився в аварії незадовго до 35 річниці шлюбу, а син помер від раку близько 20 років тому. З того часу бабуся жила із своєю внучкою та правнучкою.

Одного разу я грілася на сонечку і була одягнена в футболку та обрізані шорти моєї правнучки Кеннеді. Вона підійшла до мене і сказала: "Бабуся, ти прекрасно виглядаєш! Давай я тебе сфотографую, – розповідала на своїй сторінці пані Хелен.

Фото baddiewinkle

Фото baddiewinkle

І почалося… Зараз жінка має близько 3,6 мільйона підписників в Інстаграмі. Її поважають та обожнюють, адже вона несе тепло в наш прекрасний світ.

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Фото baddiewinkle

Жінка хоче надихнути людей, щоб вони не боялися експериментів, були активними та радісними. Адже життя настільки коротке, що не варто просто просиджувати штани та нічого не робити.

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Ми живемо лише раз. Тому давайте веселитися, – переконує бабуся.

Фото baddiewinkle

Фото baddiewinkle