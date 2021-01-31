Не только внешность людей стрижка может изменить так, что их не узнают даже родные. Для собак поход к грумеру также может оказаться кардинальной сменой имиджа.

Источник: boredpanda

Владельцы этих собак приятно удивлены такими изменениями. Но иногда они даже не уверены, их ли домашние животные вернулись к ним. Может быть, грумеры заменили их? Посмотрите на эти невероятные преображения и сравните сами.

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Это точно одна и та же порода собаки? / Фото alanblah на Reddit

"Моего пса просто постригли, а выглядит так, будто он бросил пить"

Фото FlaskandStein на imgur

"Это тот самый пес. Мой друг забрал ее, когда она появилась на его крыльце. Я постриг ее и сделал настоящей красавицей"

Фото lizabethlovescc на Reddit

"Получили жизненный урок. Объясняйте своему грумеру очень точно, какую именно стрижку вы хотите. Отдали Ши-цу, получили – ламу."

Фото karlest98 на Reddit

Щенок превратилось во взрослую собаку за одну стрижку / Фото wedgered2 на Reddit

"Вот на что способна стрижка. 13-летняя Виледа и 10-летний Свиффер"

Фото FamousAmosAB на Reddit

Кажется, этот песик совсем не доволен своей стрижкой / Фото kittycatb92 на Reddit

"Летняя стрижка для этого мальчика"

Фото proveiwashere на Reddit

Вот это невероятное перевоплощение / Фото astrowoman на imgur

"Мы спасли его в Грузии из приюта для щенков, где уже было 700 собак. Он попал туда в эти выходные. После трех часов состригания сожженных волос и мытья – вот наша Луна"

Фото stufoonoob на Reddit

С пушистого мишки – в элегантную собачку / Фото sexyfaace на Twitter

"Новая стрижка. Та же улыбка."

Фото MasterZPD на Reddit

"От лохматого песика к счастливцу! Тотальная трансформация".

Фото Alymp22 на Reddit

Теперь он однозначно стал лучше видеть мир / Фото tonylamentola на Reddit

"Наконец наша собака постриглась, и я не могу перестать смеяться. Она перестала быть похожей на куклу и стала похожа на дантиста со стрижкой боб"

Фото ZerlinaMaxwell на Twitter

"Моему другу пришлось трижды поговорить с грумером, чтобы убедиться, что ему точно вернули его собаку."

Фото pethcir на Reddit

Он стал похож на шарик с сахарной ваты / Фото инстаграм-страница @ mandy.scissorhands

Кто же знал, что за этим питомцем скрывается такой изящный пес / Фото Karl_42 на Reddit

"Сегодня у Вилли была первая стрижка. Думаю, я привез домой не того щенка"

Фото Holbrookk42 на Reddit

Собачка выглядит точно более ухоженной / Фото ceeceeiarra на Reddit