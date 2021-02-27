Художник перетворює ляльок у зірок фільмів та серіалів: цікава добірка

Іспанський художник перетворює звичайних ляльок у справжніх зірок Голлівуду та персонажів із улюблених фільмів та серіалів. Тут і Герміона, і Мерилін Монро і навіть Аквамен.

Хосе Франсиско Сересо Рольдан – художник із зовсім несподіваним хобі. Його вдосконалені версії звичайних ляльок надзвичайно популярні в Інстаграмі. За творчістю іспанця стежать вже понад 50 тисяч підписників.

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Герміона із "Гаррі Поттера"

Мерилін Монро

Ріанна

Біла Королева із "Аліси в країні чудес" (Енн Гетевей)

Спершу він "знімає" весь макіяж із ляльок, який нанесли виробники. Згодом – робить свій мейкап, щоб вдосконалити іграшки. Вони вдаються настільки реалістичними, що зазвичай дуже легко вгадати, хто перед вами.

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Шер

Аквамен

Дейєнеріс із "Гри престолів"

Цікаво, але таке перевтілення ляльок – популярне на сьогодні хобі. Багато людей продають вдосконалені вироби та заробляють цим на життя.

Червона Королева із "Аліси в країні чудес"

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Скаллі "Секретні матеріали"

Неймовірне перевтілення!

Основна причина, чому люди цим займаються – ненатуральність звичайних ляльок. У них надзвичайно неприродні риси обличчя. Інколи майстри навіть дошивають одяг, ліплять новенькі "тіла" чи додають більше волосся. Такі версії ляльок значно реалістичніші, тому люди готові їх придбати, щоб потішити своїх дітей.

Усі свої роботи талановитий художник розміщує в Інстаграмі!