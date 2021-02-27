Испанский художник превращает обычных кукол в настоящих звезд Голливуда и персонажей из любимых фильмов и сериалов. Здесь и Гермиона, и Мэрилин Монро и даже Аквамен.

Хосе Франсиско Сересо Рольдан – художник с совершенно неожиданным хобби. Его усовершенствованные версии обычных кукол чрезвычайно популярны в Инстаграме. За творчеством испанца следят уже больше 50 тисяч подписчиков.

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Гермиона из "Гарри Поттера"

Мэрилин Монро

Рианна

Белая Королева из "Алисы в стране чудес" (Энн Хэтэуэй)

Сначала он "снимает" весь макияж с кукол, который нанесли производители. Впоследствии – делает свой мейкап, чтобы усовершенствовать игрушки. Они выглядят настолько реалистично, что обычно очень легко угадать, кто перед вами.

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Шер

Аквамен

Дейенерис с "Игры престолов"

Интересно, но такое перевоплощение кукол – популярное на сегодня хобби. Многие люди продают усовершенствованные изделия и зарабатывают этим на жизнь.

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Красная Королева из "Алисы в стране чудес"

Скалли "Секретные материалы"

Невероятное перевоплощение!

Основная причина, почему люди этим занимаются – ненатуральность обычных кукол. У них очень неестественные черты лица. Иногда мастера даже дошивают одежду, лепят новенькие "тела" или добавляют больше волос. Такие версии кукол значительно реалистичнее, поэтому люди готовы их приобрести, чтобы порадовать своих детей.

Все свои работы талантливый художник размещает в Инстаграме!