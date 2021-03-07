Художник створює незвичайні портрети, розбиваючи скло – дивовижні фото, відео

Джерело:Simon Berger
Швейцарський художник Саймон Бергер створює надзвичайні твори мистецтва за допомогою молотка та зубила. Розбиваючи скляні панелі, у нього виходять із тріщин чудові портрети.
Бергер вправно вправляється з інструментами, бо добре знається на столярській справі. В якості полотна він використовує ламіновану скляну панель, оскільки цей тип скла не так легко розпадається після удару.
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Художник створює портрети, розбиваючи скло / Фото simonberger.art
Звичайні тріщини на склі стають витвором мистецтва / Фото simonberger.art
Портрети художник "змальовує" з фотографій / Фото simonberger.art
Скло – це матеріал, який має стільки потенціалу в мистецтві! Використовуючи свій досвід виготовлення, я знайшов техніку, яка, мабуть, є найбільш унікальною у світі,
– говорить Бергер.
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Художній проєкт розбитого скла Саймона під назвою Defekt був виставлений у галереї в швейцарському місті Базель.
Роботи художника представлені на виставці в Базелі / Фото simonberger.art
Спочатку перехожі вважають, що це наклейка. Але придивившись уважніше, вони розуміють, що портрет намальований справжніми тріщинами на скляній панелі.
Скляні портрети на вітринах / Фото simonberger.art
Портрети художник робить молотком та зубилом / Фото simonberger.art