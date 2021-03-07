Художник створює незвичайні портрети, розбиваючи скло – дивовижні фото, відео

7 березня 2021 , 06:20
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Джерело:

Simon Berger

Швейцарський художник Саймон Бергер створює надзвичайні твори мистецтва за допомогою молотка та зубила. Розбиваючи скляні панелі, у нього виходять із тріщин чудові портрети.

Бергер вправно вправляється з інструментами, бо добре знається на столярській справі. В якості полотна він використовує ламіновану скляну панель, оскільки цей тип скла не так легко розпадається після удару.

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Художник створює портрети, розбиваючи скло / Фото simonberger.art

Звичайні тріщини на склі стають витвором мистецтва / Фото simonberger.art

Як художник створює скляний портрет

  • Для початкового орієнтира Бергер використовує фотографію.
  • Потім він накидає контур на скляній панелі.
  • Після цього позначає точки, які хоче зламати.
  • А далі вправними і водночас обережними рухами художник створює портрет, приділяючи ретельну увагу до деталей.


Портрети художник "змальовує" з фотографій / Фото simonberger.art

Скло – це матеріал, який має стільки потенціалу в мистецтві! Використовуючи свій досвід виготовлення, я знайшов техніку, яка, мабуть, є найбільш унікальною у світі,
– говорить Бергер.

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Виставка в Швейцарії

Художній проєкт розбитого скла Саймона під назвою Defekt був виставлений у галереї в швейцарському місті Базель.


Роботи художника представлені на виставці в Базелі / Фото simonberger.art

Спочатку перехожі вважають, що це наклейка. Але придивившись уважніше, вони розуміють, що портрет намальований справжніми тріщинами на скляній панелі.


Скляні портрети на вітринах / Фото simonberger.art


Портрети художник робить молотком та зубилом / Фото simonberger.art