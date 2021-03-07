Художник створює незвичайні портрети, розбиваючи скло – дивовижні фото, відео

Швейцарський художник Саймон Бергер створює надзвичайні твори мистецтва за допомогою молотка та зубила. Розбиваючи скляні панелі, у нього виходять із тріщин чудові портрети.

Бергер вправно вправляється з інструментами, бо добре знається на столярській справі. В якості полотна він використовує ламіновану скляну панель, оскільки цей тип скла не так легко розпадається після удару.

Цікаво "Укрпошта" випустить марки до 8 березня з оголеними жінками: які картини на них розмістять



Художник створює портрети, розбиваючи скло / Фото simonberger.art

Звичайні тріщини на склі стають витвором мистецтва / Фото simonberger.art

Як художник створює скляний портрет

Для початкового орієнтира Бергер використовує фотографію.

Потім він накидає контур на скляній панелі.

Після цього позначає точки, які хоче зламати.

А далі вправними і водночас обережними рухами художник створює портрет, приділяючи ретельну увагу до деталей.



Портрети художник "змальовує" з фотографій / Фото simonberger.art

Скло – це матеріал, який має стільки потенціалу в мистецтві! Використовуючи свій досвід виготовлення, я знайшов техніку, яка, мабуть, є найбільш унікальною у світі,

– говорить Бергер.

Художник створює портрети, розбиваючи склопакети: дивіться відео Art Insider

Виставка в Швейцарії

Художній проєкт розбитого скла Саймона під назвою Defekt був виставлений у галереї в швейцарському місті Базель.



Роботи художника представлені на виставці в Базелі / Фото simonberger.art

Спочатку перехожі вважають, що це наклейка. Але придивившись уважніше, вони розуміють, що портрет намальований справжніми тріщинами на скляній панелі.



Скляні портрети на вітринах / Фото simonberger.art



Портрети художник робить молотком та зубилом / Фото simonberger.art