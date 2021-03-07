Швейцарский художник Саймон Бергер создает удивительные произведения искусства с помощью молотка и зубила. Разбивая стеклянные панели, у него получаются из трещин великолепные портреты.

Бергер ловко справляется с инструментами, потому что хорошо разбирается в столярном деле. В качестве полотна он использует ламинированную стеклянную панель, поскольку этот тип стекла не так легко распадается после удара.

Интересно "Укрпочта" выпустит марки к 8 марта с обнаженными женщинами: какие картины на них разместят



Художник создает портреты, разбивая стекло / Фото simonberger.art



Обычные трещины на стекле становятся произведением искусства / Фото simonberger.art

Как художник создает стеклянный портрет

Для первоначального ориентира Бергер использует фотографию.

Затем он набрасывает контур на стеклянной панели.

После этого обозначает точки, которые хочет сломать.

А дальше ловкими и в то же время осторожными движениями художник создает портрет, уделяя тщательное внимание деталям.



Портреты художник "срисовывает" с фотографий / Фото simonberger.art

Стекло – это материал, который имеет столько потенциала в искусстве! Используя свой опыт изготовления, я нашел технику, которая, пожалуй, самая уникальная в мире,

– говорит Бергер.

Художник создает портреты, разбивая стеклопакеты: смотрите видео Art Insider

Выставка в Швейцарии

Художественный проект разбитого стекла Саймона под названием Defekt был выставлен в галерее в швейцарском городе Базель.



Работы художника представлены на выставке в Базеле / Фото simonberger.art

Сначала прохожие считают, что это наклейка. Но присмотревшись повнимательнее, они понимают, что портрет нарисован настоящими трещинами на стеклянной панели.



Стеклянные портреты на витринах / Фото simonberger.art



Портреты художник делает молотком и зубилом / Фото simonberger.art