Художник создает необычные портреты, разбивая стекло – удивительные фото, видео
Швейцарский художник Саймон Бергер создает удивительные произведения искусства с помощью молотка и зубила. Разбивая стеклянные панели, у него получаются из трещин великолепные портреты.
Источник:Аwesome Іnventions
Бергер ловко справляется с инструментами, потому что хорошо разбирается в столярном деле. В качестве полотна он использует ламинированную стеклянную панель, поскольку этот тип стекла не так легко распадается после удара.
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Художник создает портреты, разбивая стекло / Фото simonberger.art
Обычные трещины на стекле становятся произведением искусства / Фото simonberger.art
Как художник создает стеклянный портрет
- Для первоначального ориентира Бергер использует фотографию.
- Затем он набрасывает контур на стеклянной панели.
- После этого обозначает точки, которые хочет сломать.
- А дальше ловкими и в то же время осторожными движениями художник создает портрет, уделяя тщательное внимание деталям.
Портреты художник "срисовывает" с фотографий / Фото simonberger.art
Стекло – это материал, который имеет столько потенциала в искусстве! Используя свой опыт изготовления, я нашел технику, которая, пожалуй, самая уникальная в мире,
– говорит Бергер.
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Выставка в Швейцарии
Художественный проект разбитого стекла Саймона под названием Defekt был выставлен в галерее в швейцарском городе Базель.
Работы художника представлены на выставке в Базеле / Фото simonberger.art
Сначала прохожие считают, что это наклейка. Но присмотревшись повнимательнее, они понимают, что портрет нарисован настоящими трещинами на стеклянной панели.
Стеклянные портреты на витринах / Фото simonberger.art
Портреты художник делает молотком и зубилом / Фото simonberger.art
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