Художник тролить людей у Photoshop: він сприймає прохання занадто буквально

Графічний художник Джеймс Фрідман прославився завдяки вмінню кумедно обробляти фото у Photoshop. Коли його просять відредагувати світлину, він радо погоджується, проте результат роботи виявляється зовсім не таким, який всі очікують.

Шанувальники Джеймса Фрідмана багато років постійно просять зробити фото ідеальними і відредагувати їх: прибрати фон, замалювати об'єкти, зробити людину на фото вищою чи худішою тощо. І кожного разу художник підходить до цього з гумором, доводячи прохання до абсурду.

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Така пристрасть до Photoshop та відмінне почуття гумору зробило Джеймса справжньою зіркою мережі: він має 1,9 мільйона підписників у твітері та 2,2 мільйона – в інстаграмі.

До прикладу, на цьому фото дівчина попросила зробити її вищою. Не проблема – художник просто зробив нижчим її хлопця, вкопавши його в землю.

А тут фанатка захотіла прибрати хлопця на фоні, який трохи зіпсував кадр. І всі розуміють, про якого хлопця йдеться, проте Джеймс сприйняв все по-своєму – і прибрав коханого дівчини зовсім з фото.

У цьому випадку дівчина сказала, що її партнер – палкий фанат Мухамеда Алі: "Чи не міг би ти зробити його схожим на боксера?". Художник сприйняв це прохання занадто буквально і перетворив хлопця на собаку породи "боксер".

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Джеймс Фрідман береться за будь-які замовлення крім тих, де потрібно виправити якусь фізіологічну особливість людини. До прикладу, він розповів My modern met як одного разу дівчина з м'язовою дистрофією попросила зробити її "нормальною". Художник просто відмовився це робити, прокоментувавши так:

Термін "нормальний" – це метод пропаганди, який використовується сучасним суспільством, щоб змусити нас відповідати існуючим стандартам,

– сказав Джеймс

Він також додав, що бачить на фото красиву дівчину з гарним волоссям та посмішкою. Якщо ж люди цього не помічають, то це їх проблеми: "Якщо люди не можуть прийняти ваш фізичний стан, то вони, швидше за все, не варті вашої уваги", – поставив крапку художник.

Ось більше кумедних робіт відомого художника:

"У мене якийсь хлопець на голові, можеш це прибрати?"

"Мій друг зіпсував фото. Зроби так, щоб він зник"

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"Я тримаю одиницю неправильно, можеш це змінити?"

"Може зробити місто позаду більш сфокусованим?"

"Зробиш так, щоб корови були трохи ближче?"

"Це я і моя дівчина на відпочинку. Можеш прибрати мою руку на її стегні? Це виглядає трохи дивно"

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