Ми підібрали для вас добірку із 10 дизайнерських помилок, які добряче потішать. Зрозуміло, кожен з нас колись помиляється. Нічого з цим не зробиш. Та такі невдачі виглядають дійсно кумедно.
Цікаво Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?
На такій лавці довго не посидиш
Фото reddit Jswin_99
"Мені дуже незручно торкатися до тачпаду"
Фото reddit goostman
Ідеальне місце
Фото reddit Decoder0007
"Цікаво, хто взагалі зможе цим скористатися?"
Фото reddit Starcaler
Любиш чай або каву? Терпи!
Фото reddit CosmeBuzzanito
Ой...
Фото reddit YorikY
Автор стверджує, що він зламав тут ногу
Фото reddit Dis-Man-8
Нічого не видно!
Фото reddit Radicaltastic
Небезпечне місце для дітей
Фото reddit 1Voice1Life
Хлопець кілька хвилин не міг знайти вимикач, бо він був у шафці
Фото reddit DennisNedryisSexy