Ми підібрали для вас добірку із 10 дизайнерських помилок, які добряче потішать. Зрозуміло, кожен з нас колись помиляється. Нічого з цим не зробиш. Та такі невдачі виглядають дійсно кумедно.

Цікаво Що таке міжнародні дегустаційні конкурси та навіщо в них брати участь українським виноробам?

На такій лавці довго не посидиш

Фото reddit Jswin_99

"Мені дуже незручно торкатися до тачпаду"

Фото reddit goostman

Ідеальне місце

Фото reddit Decoder0007

"Цікаво, хто взагалі зможе цим скористатися?"

Фото reddit Starcaler

Любиш чай або каву? Терпи!

Фото reddit CosmeBuzzanito

Ой...

Фото reddit YorikY

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Автор стверджує, що він зламав тут ногу

Фото reddit Dis-Man-8

Нічого не видно!

Фото reddit Radicaltastic

Небезпечне місце для дітей

Фото reddit 1Voice1Life

Хлопець кілька хвилин не міг знайти вимикач, бо він був у шафці

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