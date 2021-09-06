Мы подобрали для вас подборку из 10 дизайнерских ошибок, которые сильно развеселят. Разумеется, каждый из нас когда-то ошибается. Ничего с этим не сделаешь. Но такие неудачи выглядят действительно забавно.
Интересно Что такое международные дегустационные конкурсы и зачем в них участвовать украинским виноделам?
На такой скамейке долго не посидишь
Фото reddit Jswin_99
"Мне очень неудобно прикасаться к тачпаду"
Фото reddit goostman
Идеальное место
Фото reddit Decoder0007
"Интересно, кто вообще сможет этим воспользоваться?"
Фото reddit Starcaler
Любишь чай или кофе? Терпи!
Фото reddit CosmeBuzzanito
Ой...
Фото reddit YorikY
Автор утверждает, что он сломал здесь ногу
Фото reddit Dis-Man-8
Ничего не видно!
Фото reddit Radicaltastic
Опасное место для детей
Фото reddit 1Voice1Life
Парень несколько минут не мог найти выключатель, потому что он был в шкафу
Фото reddit DennisNedryisSexy