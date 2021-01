Художниця малює цілі картини на звичайних чайних пакетиках: вражаючі ілюстрації

Американська художниця Рубі Сильвіус створює мініатюрні ілюстрації на незвичайному полотні – використаних чайних пакетиках. У її доробку пейзажі, портрети та цілі сюжети з буденного життя.

Джерело: сторінка Рубі Сильвіус в інстаграмі

Для талановитої американської художниці Рубі Сильвіус чайні пакетики стали не просто сміттям, яке викидають після першого використання, а справжнім натхненням. Вона почала створювати такі незвичайні картини ще у 2015 році і викладати їх на своїй сторінці в інстаграмі.

Зараз її роботи демонструють на міжнародних виставках, у державних та приватних колекціях.

З чого все почалось

У 2015 році Рубі в якості експерименту почала челендж "363 дня чаю": вона щодня брала використаний чайний пакетик, щоб намалювати на ньому картину, що відображає її емоції чи враження від цього дня. Це стало своєрідним візуальним щоденником, на основі якого вона у 2016 році видала книгу під назвою "Візуальний журнал використаних чайних пакетиків" (Visual Journal on Used Tea Bag) , а згодом на світ з'явилась ще одна книга: "Відновлене полотно: переосмислення знайомого" (Reclaimed Canvas: Reimagining the Familiar).

Рубі не обмежується якимось одним стилем чи сюжетом: вона зображає людей у різних життєвих ситуаціях, засніжений мегаполіс та ніжні натюрморти, портрети та випадкових перехожих, яскраві квіти, тварин чи просто деталі речей, які ми бачимо щодня.

Помітна її любов до деталей та простих буденних речей.

Художниці вдається умістити натюрморти та світ живої природи на маленький чайних пакетиках!

Їй добре вдаються портрети та зображення людей у різноманітних ситуаціях.

Деякі зображення Рубі створює на актуальні для більшості тематики.