Ідеальна пара: SHABO Special Edition Мускатне і пана-кота

Отже, знову хочеться ігристого! Ароматного, освіжаючого, холодного, хочеться спостерігати гру бульбашок у келиху і відчути їх легке поколювання на язику? Прекрасно, значить, сьогодні в програмі – ігристе.

Всім відомо, що ігристі вина – прекрасний аперитив. Однак багато хто з них, наприклад, напівсолодкі і солодкі, так само вдало завершують обід або вечерю, особливо в поєднанні з ніжним, вишуканим десертом. З таким завданням прекрасно справляється напівсолодке біле ігристе SHABO Special Edition Мускатне. Давайте продегустуємо його і переконаємося в цьому!

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SHABO Special Edition Мускатне виготовлене з винограду сорту Мускат Оттонель, вирощеного на власних виноградниках виноробного господарства SHABO. Створено його за методом Charmat Lungo (бродіння відбувається у великих резервуарах з нержавіючої сталі – акратофорах з додатковою витримкою). SHABO Special Edition Мускатне пройшло витримку на тонкому дріжджовому осаді упродовж, як мінімум, 6 місяців, що зробило його аромат і смак більш комплексним і цікавим.

В ароматі ігристого домінують насичені і впізнавані мускатні тони, які доповнює тонкий, повітряний аромат чайної троянди і цитруса. У смаку присутня характерна для шабського теруару мінеральність. Смак округлий, добре збалансований, в ньому освіжаюча кислотність ідеально поєднується з солодкістю. У післясмаку відчуваються приємні фруктові і вершкові ноти, яку надала додаткова витримка на дріжджовому осаді.

SHABO Special Edition Мускатне / Фото SHABO

Подавати напівсолодке ігристе SHABO Special Edition Мускатне варто добре охолодженим (від +8 до +10 С). Пити його рекомендуємо з високого подовгастого келиха flute.

Ідеальна температура для SHABO Special Edition Мускатне – +8 до +10 С / Фото iStock

Давайте підберемо ідеальну гастрономічну пару до цього ігристого. Нам потрібен ніжний, не дуже солодкий десерт на вершковій основі, зі свіжими червоними ягодами, який ми до того ж зможемо самостійно приготувати в домашніх умовах... Рішення – пана-кота!

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в, обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Пана-кота – один з найпопулярніших італійських десертів. Його батьківщиною вважають П'ємонт. Класичний рецепт пана-коти містить мінімум інгредієнтів, вся справа в техніці виконання і соусі.

Отже, інгредієнти:

желатин – 8 г;

вершки 20-30% – 500 мл;

цукор – 50 г;

стручок ванілі – 1 шт;

свіжа полуниця – 200-300 г;

цукрова пудра – 250 г;

лимон – 1 шт;

вершкове масло – 20-30 г.

Як готувати:

Замочіть желатин в холодній воді (обсяг рідини і час набухання повинні бути вказані на упаковці). Наріжте стручок ванілі на кілька шматочків (якщо немає стручкової – беріть дрібку ваніліну). Коли желатин набухне, влийте вершки в каструлю, додайте ваніль і цукор. Доведіть суміш до кипіння і зніміть з вогню. Обережно влийте її в желатин, попередньо видаливши з нього зайву рідину, і ретельно перемішайте все віничком для збивання. Якщо желатин не розчиниться повністю, то поставте каструлю на повільний вогонь і, помішуючи, дочекайтеся розчинення. В жодному разі не доводьте суміш знову до кипіння! Процідіть масу через дрібне сито і остудіть до кімнатної температури. Потім розлийте порівну в формочки, попередньо змазані вершковим маслом, і поставте їх в холодильник на 4-5 годин.

Тим часом готуємо полуничний соус.

Полуницю кладемо в чашу блендера. Додаємо 250 г цукрової пудри і сік половини лимона. Ретельно збиваємо до однорідної консистенції і пропускаємо соус через сито, щоб забрати кісточки. Для подачі наливаємо трохи соусу на тарілочку і викладаємо на нього пана-коту, яку зверху також можна полити соусом і прикрасити свіжими ягодами. Ідеальна пана-кота повинна трохи хитатися на тарілці – так і буде, якщо ви чітко витримали рецептуру.

Чарівна пана-кота / Фото iStock

Подавайте пана-коту з добре охолодженим напівсолодким ігристим SHABO Special Edition Мускатне – його насичений аромат і смак гармонійно поєднується з полуничним соусом, а вершкові ноти в післясмаку посиляться завдяки ніжному смаку десерту.

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