Ідеальне освідчення: хлопець здивував дівчину вертольотом і 5 обручками

Американець організував настільки ефектне освідчення, що одразу став зіркою Інтернету. Він зробив все, щоб дівчина точно сказала "так".

Фотографії із такого оригінального освідчення стали вірусними у твітері. Допис користувачки під ніком The Girl вже набрав 112 тисяч поширень та понад 550 тисяч вподобань.

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Все почалося із спільного польоту на вертольоті над Атлантою. Згодом наречені приземлилися на даху одного з хмарочосів, де в колі близьких людей чоловік на ім’я Вільям освідчився своїй коханій Брітні. Дивовижно, але він запропонував дівчині на вибір аж 5 весільних обручок.

Брітні обрала одне із колечок / Фото theblackmancan

Вільям щиро сказав, що не уявляє себе без Брітні і хоче провести з нею усе своє життя. Дівчина була дуже розчулена і відразу погодилася одружитися.

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Відео пропозиції пара опублікувала в себе в інстаграмі. Оцініть це неймовірне освідчення!

Користувачів соцмережі вразило настільки оригінальне освідченням від хлопця. Але були й незадоволені коментатори.

Окей, але… Де ж він працює? (major.problems).

В мене не буде весілля, якщо мені не зроблять таку пропозицію (sunsetsovermonroeville).

Записуйте, хлопці (e.).

Ці багатії продовжують підіймати планку. Я вже не можу конкурувати (daniel).