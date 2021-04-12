Американец организовал столь эффектное предложение, что сразу стал звездой Интернета. Он сделал все, чтобы девушка точно сказала "да".

Фотографии с такого оригинального предложения стали вирусными в твиттере. Пост пользовательницы под ником The Girl уже набрал 112 тысяч ретвитов и более 550 тысяч лайков.

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Впоследствии влюбленные приземлились на крыше одного из небоскребов, где в кругу близких людей мужчина по имени Уильям сделал предложение своей возлюбленной Бритни. Удивительно, но он предложил девушке на выбор аж 5 свадебных колец.

Бритни выбрала одно из 5 колец / Фото theblackmancan

Уильям искренне сказал, что не представляет себя без Бритни и хочет провести с ней всю свою жизнь. Девушка была очень растрогана и сразу согласилась жениться.

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Видео предложения пара опубликовала у себя в инстаграме. Оцените это невероятное признание!

Пользователи соцсети поразились таким оригинальным признанием от парня. Но были и недовольные комментаторы.

Окей, но... Где же он работает? (Major.problems)

В меня не будет свадьбы, если мне не сделают такое предложение (sunsetsovermonroeville)

Записывайте, ребята (e.)

Эти богачи продолжают поднимать планку. Я больше не могу конкурировать (daniel)