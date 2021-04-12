Идеальное предложение: парень удивил девушку вертолетом и 5 кольцами
Американец организовал столь эффектное предложение, что сразу стал звездой Интернета. Он сделал все, чтобы девушка точно сказала "да".
Источник:Twitter
Фотографии с такого оригинального предложения стали вирусными в твиттере. Пост пользовательницы под ником The Girl уже набрал 112 тысяч ретвитов и более 550 тысяч лайков.
Интересно 10 оригинальных фраз, чтобы признаться в любви
Впоследствии влюбленные приземлились на крыше одного из небоскребов, где в кругу близких людей мужчина по имени Уильям сделал предложение своей возлюбленной Бритни. Удивительно, но он предложил девушке на выбор аж 5 свадебных колец.
Бритни выбрала одно из 5 колец / Фото theblackmancan
Уильям искренне сказал, что не представляет себя без Бритни и хочет провести с ней всю свою жизнь. Девушка была очень растрогана и сразу согласилась жениться.
Видео предложения пара опубликовала у себя в инстаграме. Оцените это невероятное признание!
Пользователи соцсети поразились таким оригинальным признанием от парня. Но были и недовольные комментаторы.
Окей, но... Где же он работает? (Major.problems)
В меня не будет свадьбы, если мне не сделают такое предложение (sunsetsovermonroeville)
Записывайте, ребята (e.)
Эти богачи продолжают поднимать планку. Я больше не могу конкурировать (daniel)
Поделиться новостью