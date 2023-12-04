Чомусь обирати подарунки чоловікам завжди складніше, особливо важко виявляється вибрати щось для свого коханого. 24 Канал зібрав декілька варіантів.

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Варіанти подарунків