Чомусь обирати подарунки чоловікам завжди складніше, особливо важко виявляється вибрати щось для свого коханого. 24 Канал зібрав декілька варіантів.
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Варіанти подарунків
- Стильний блокнот або щоденник. Це точно стане в пригоді для особистих записів чи для того, аби почати планувати свої дні.
- Красивий термос та набір чаю або кави. Можна обрати саме той напій, який йому подобається.
- Мініатюрна LED-лампа. Ідеально підходить для створення атмосферного освітлення на робочому столі чи для читання.
- Набір солодощів з креативними привітаннями. У коробку з улюбленими ласощами можна написати милі записки.
- Винний столик. Його можна брати з собою у ванну або снідати за ним прямісінько у ліжку.
- Настільна гра. Можна обрати той варіант, у який ви зможете зіграти вдвох.
- Набір для ванної. Наприклад, ароматичний скраб для тіла, мило ручної роботи тощо.
- Навушники або набір зарядок для різних гаджетів.
- Сет для приготування коктейлю. У магазинах продають спеціальні сети для цього.
- Талісман або інша красива дрібничка, яка буде нагадувати про вас.