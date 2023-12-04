Чомусь обирати подарунки чоловікам завжди складніше, особливо важко виявляється вибрати щось для свого коханого. 24 Канал зібрав декілька варіантів.

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Варіанти подарунків

  • Стильний блокнот або щоденник. Це точно стане в пригоді для особистих записів чи для того, аби почати планувати свої дні.
  • Красивий термос та набір чаю або кави. Можна обрати саме той напій, який йому подобається.
  • Мініатюрна LED-лампа. Ідеально підходить для створення атмосферного освітлення на робочому столі чи для читання.
  • Набір солодощів з креативними привітаннями. У коробку з улюбленими ласощами можна написати милі записки.
  • Винний столик. Його можна брати з собою у ванну або снідати за ним прямісінько у ліжку.
  • Настільна гра. Можна обрати той варіант, у який ви зможете зіграти вдвох.
  • Набір для ванної. Наприклад, ароматичний скраб для тіла, мило ручної роботи тощо.
  • Навушники або набір зарядок для різних гаджетів.
  • Сет для приготування коктейлю. У магазинах продають спеціальні сети для цього.
  • Талісман або інша красива дрібничка, яка буде нагадувати про вас.