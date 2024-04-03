Всесвітній день вечірки: ідеї, які виведуть посиденьки з компанією на новий рівень веселощів

Щороку 3 квітня відзначається веселе й оригінальне свято – Всесвітній день вечірки. Метою святкування є залучення суспільства до живого спілкування, мирних розваг та нагадування про необхідність відпочинку від буденних проблем.

У цей день не обов’язково влаштовувати гучну вечірку, достатньо гарно й весело провести час у приємному колі, насолоджуючись святковою атмосферою. А щоб відпочинок у компанії був приємнішим, Life 24 підготував креативні ідеї, які зроблять посиденьки більш цікавими.

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Дзеркало послань

Якщо ви плануєте влаштовувати вечірку у себе вдома, цікавою активністю може стати своєрідне дзеркало послань. Покладіть у ванній ручку та клейкі папірці й дозвольте своїм гостям залишати будь-які повідомлення, прикріплюючи їх до дзеркала.

Як виглядає дзеркало послань: дивіться відео

Це мила розвага, яка зовсім не потребує зусиль для організації та стане приємним сюрпризом для ваших гостей, а також і для вас, адже коли всі підуть, то на дзеркалі точно знайдеться кілька гарних слів для організаторів вечірки.

Проста гра з голосуванням

Уявити відпочинок в компанії без ігор та розваг майже неможливо. Однак не завжди є час на серйозні приготування. На допомогу тут можуть прийти прості ігри. Зокрема, можна зіграти в голосування.

Для цього кожен з гостей по черзі пропонує вибір між двома речами чи ситуаціями. Наприклад, піца чи хотдог або що б ви обрали: подорожувати 3 місяці безкоштовно чи виграти мільйон? Перший пункт, який називають, супроводжується підняттям великого пальця вгору, а другий – опусканням вниз.

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto . У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Коли після кількох секунд роздумів учасники готові голосувати, свій вибір вони демонструють позицією пальця – вгору або вниз. Ті, хто опинився у меншості зі своїм голосуванням, програють. А ось що їм буде за програш, вирішує кожна компанія самостійно.

Як грати в голосування: дивіться відео

Розвага з дегустацією

Якщо у вас зібралась компанія, яка полюбляє ризик, ця розвага стане у пригоді. Порахуйте кількість ваших гостей та придбайте відповідно пляшки будь-якого напою, та, до прикладу, дуже гострих соусів. Також вам знадобиться коробка та трубочки. Збоку коробки необхідно зробити отвори для трубочок та сховати пляшки всередину так, щоб кожен міг вільно пити, але не бачив рідину.

Коли конструкція буде готова, можна переходити до гри. Задача учасників – не випити соус. Для того, щоб не було підглядань, усім гравцям слід заплющити очі.

Для першої людини серед пляшок напоїв розмістіть лише один соус. Після того, як вона використає свою спробу, змініть положення пляшок та додайте на один соус більше. Для другого учасника вибір вже буде більш ускладненим. Повторювати процедуру треба після кожного гравця. Розвага триває доти, доки хтось не вип'є соус та не програє.

Як грати в дегустацію: дивіться відео

Лотерея зі свічками

Усі добре знають звичні лотереї, але навіть їх можна зробити більш оригінальними. Заздалегідь підготуйте призи для гостей, а потім розмістіть на столі невеликі свічки рядочком. Біля кожної з них покладіть подарунки. Задачею учасників буде задути якомога більше свічок за допомогою пластикової пляшки.

Як працює незвична лотерея: дивіться відео

Від того, скільки свічок вдасться людині задути, залежатиме, які призи вона забере. Для того, щоб зробити гру більш цікавою, можна розмістити кращі подарунки на дальніх свічках. Це буде винагорода для найбільш здібних учасників.