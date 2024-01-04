Молодь робить свої святкування у стилі улюблених мультиків, фільмів або серіалів, і навіть ігор. Як виглядає одна з таких вечірок, натхненна мультфільмом "Шрек", розповідає 24 Канал.

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Як виглядала тематична вечірка в стилі "Шрека"

"Шрек" – це культовий мультфільм, що з'явився на початку 2000-х років. На історіях про зеленого здорованя виросло не одне покоління дітей з різних країн, а мультик і досі лишається популярним.

Така трендовість історії про Шрека сприяє тому, що робити свої вечірки у стилі цього мультика є популярною розвагою серед молоді.

Так, від ідеї організувати тематичне свято та приміряти на себе костюми улюблених героїв з вже фактично класичного мультфільму не відмовилась і одна з компаній друзів із США.

Як виглядали костюми друзів у стилі мультика "Шрек": дивіться відео

Хлопці та дівчата придбали відповідний одяг, а дещо зробили власноруч, щоб бути схожими на героїв мультфільмів про "Шрека".

Так багато веселих образів,

– підписала свій ролик тіктокерка, котра поділилась кадрами з тематичної вечірки.

На відео дівчини можна побачити, що у компанії, крім самого Шрека та його коханої Фіони, друзі також вдягнулись в образи Феї Хрещеної, Пряничка, знаменитих білих мишенят, Піноккіо, Дракона, Віслюка та інших персонажів.

Як можна помітити наприкінці ролика, опублікованого дівчиною, друзям вдалося зібрати доволі велику компанію фанатів мультика та гарно провести час разом.