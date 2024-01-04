Молодежь делает свои празднования в стиле любимых мультиков, фильмов или сериалов, а также игр. Как выглядит одна из таких вечеринок, вдохновленная мультфильмом "Шрек", рассказывает 24 Канал.
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Как выглядела тематическая вечеринка в стиле "Шрека"
"Шрек" – это культовый мультфильм, появившийся в начале 2000-х годов. На историях о зеленом великане выросло не одно поколение детей из разных стран, а мультик до сих пор остается популярным.
Такая трендовость истории о Шреке способствует тому, что делать свои вечеринки в стиле этого мультика является популярным развлечением среди молодежи.
Так, от идеи организовать тематический праздник и примерить на себя костюмы любимых героев из уже фактически классического мультфильма не отказалась и одна из компаний друзей из США.
Как выглядели костюмы друзей в стиле мультика "Шрек": смотрите видео
Ребята приобрели соответствующую одежду, а кое-что сделали собственноручно, чтобы походить на героев мультфильмов о "Шреке".
Так много веселых образов,
– подписала свой ролик тиктокер, которая поделилась кадрами с тематической вечеринки.
На видео девушки можно увидеть, что в компании, кроме самого Шрека и его любимой Фионы, друзья также оделись в образы Феи Крестной, Пряничка, знаменитых белых мышат, Пиноккио, Дракона, Осла и других персонажей.
Как можно заметить в конце ролика, опубликованного девушкой, друзьям удалось собрать довольно большую компанию фанатов мультика и провести время вместе.