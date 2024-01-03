Тем более что в мире рукоделия можно найти много вдохновения и интересных занятий. Какие хобби становятся сейчас популярными и какое занятие можно выбрать для себя в 2024 году, рассказываем далее.

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Валяние из шерсти

Процесс формирования из шерсти трехмерных объектов, например животных, цветов или других фигур, сейчас активно популяризируется в соцсетях.

Если вас привлекают волшебные безделушки, валяние из шерсти может стать хорошим занятием в новом году. Все, что нужно для него – три материала: шерсть, игла с зазубринами и поверхность для валяния.

Сначала вы можете опасаться тыкать иглой в шерсть, но не отрицайте, насколько это может быть приятным и лечебным.

– говорит Джесси Чуи, художница в смешанной технике.

Как выглядят изделия из шерсти: смотрите фото

Эпоксидная смола

Эпоксидную смолу используют для изготовления ювелирных изделий, подставок и украшений, а также для превращения деревянной мебели в уникальные произведения искусства.

Смешивание эпоксидной смолы с разными цветными пигментами используют для создания красивых узоров и текстур. Хотя это искусство существует уже много лет, недавно оно стало популяризироваться в тикток.

Как работают с эпоксидной смолой: смотрите видео

Вышивка

Вышивка была популярна и в 2023 году, но в 2024 году ожидают, что это хобби выйдет на новый уровень и на смену привычным техникам придет более нишевый подход к этому ремеслу – работа с пробойной иглой.

Основное отличие этой техники состоит в типе используемой иглы и текстуре, которую она создает. Вы будете работать с иглой большего размера, которую держат как ручку и протыкают нить в ткань, тогда как игла остается на поверхности.

Посредством такого способа можно создавать массу прекрасных вещей – от ковриков и рам для зеркал до настенных рисунков и подставок.

Как вышивают пробойной иглой: смотрите видео

Реставрация старой мебели

Учитывая рост интереса к вторичной переработке материалов, неудивительно, что, например, перетяжка мебели становится настоящим трендом 2024 года. Люди делятся видеороликами, на которых они находят старую мебель и превращают ее в что-то по-настоящему красивое.

Я собрала все книги из текстиля в местном комиссионном магазине, потому что заметила, что люди снова делают шторы, подушки и пуфики собственноручно,

– говорит Бриттани Джепсен, основательница и креативная директор The House That Larsbuilt.

Она также ожидает, что в новом году эстетика английского коттеджа проникнет в выбор обивочных тканей.

Какой может быть реставрированная мебель: смотрите видео

Рисование ракелем

Ракель – это инструмент, представляющий собой тонкую пластину в виде ножа или скребка. И рисование с ним – это простой способ начать работу с краской.

Это тенденция, практически не требующая предыдущего опыта: рисование ракелем – это увлекательно и доступно для каждого. Процесс очень терапевтический, а результат потрясающий,

– говорит Эшли Поскин, эксперт по DIY и писатель-фрилансер.

Как рисовать ракелем: смотрите видео

Чтобы сделать рисунок ракелем, следует просто нанести на холст точки краски разного цвета и распределить ее с помощью ракеля. Это забавное занятие для взрослых, которое вместе с тем достаточно легко попробовать с детьми.