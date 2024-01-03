Тим більше, що у світі рукоділля можна знайти багато натхнення та цікавих занять. Які саме хобі стають зараз популярними та яке заняття можна обрати для себе у 2024 році, розповідаємо далі.

До теми Допоможуть заощадити або навіть заробити: які корисні хобі варто спробувати у новому році

Валяння з вовни

Процес формування з вовни тривимірних об'єктів, наприклад, тварин, квітів або інших фігур, зараз активно популяризується в соцмережах.

Якщо вас приваблюють чарівні дрібнички, валяння з вовни може стати гарним заняттям у новому році. Усе, що потрібно для нього – це три матеріали: вовна, голка із щербинками та поверхня для валяння.

Спочатку ви можете побоюватися тикати голкою у вовну, але не заперечуйте, наскільки це може бути приємним і лікувальним,

– каже Джессі Чуї, художниця в змішаній техніці.

Як виглядають вироби з вовни: дивіться фото

Епоксидна смола

Епоксидну смолу використовують для виготовлення ювелірних виробів, підставок і прикрас, а також для перетворення дерев'яних меблів на унікальні витвори мистецтва.

Змішування епоксидної смоли з різними кольоровими пігментами використовують для створення красивих візерунків і текстур. Хоча це мистецтво існує вже багато років, нещодавно воно стало популяризуватися у тікток.

Як працюють з епоксидною смолою: дивіться відео

Вишивка

Вишивка була популярна й у 2023 році, але у 2024 році очікують, що це хобі вийде на новий рівень і на зміну звичним технікам прийде більш нішевий підхід до цього ремесла – робота з пробійною голкою.

Основна відмінність цієї техніки полягає в типі використовуваної голки й текстурі, яку вона створює. Ви працюватимете з голкою більшого розміру, яку тримають як ручку і протикають нитку в тканину, тоді як голка залишається на поверхні.

За допомогою такого способу можна створювати масу прекрасних речей – від килимків і рам для дзеркал до настінних малюнків і підставок.

Як вишивають пробійною голкою: дивіться відео

Реставрація старих меблів

З огляду на ріст інтересу до вторинної переробки матеріалів, не дивно, що, наприклад, перетяжка меблів стає справжнім трендом 2024 року. Люди діляться відеороликами, на яких вони знаходять старі меблі та перетворюють їх на щось по-справжньому красиве.

Я зібрала всі книжки з текстилю в місцевій комісійній крамниці, тому що помітила, що люди знову роблять штори, подушки й пуфики власноруч,

– каже Бріттані Джепсен, засновниця і креативна директорка The House That Larsbuilt.

Вона також очікує, що в новому році естетика англійського котеджу проникне у вибір оббивних тканин.

Якими можуть бути реставровані меблі: дивіться відео

Малювання ракелем

Ракель – це інструмент, що являє собою тонку пластину у вигляді ножа або шкребка. І малювання з ним – це простий спосіб почати працювати з фарбою.

Це тенденція, яка практично не потребує попереднього досвіду: малювання ракелем – це захопливо і доступно для кожного. Процес дуже терапевтичний, а результат приголомшливий,

— каже Ешлі Поскін, експерт з DIY і письменник-фрілансер.

Як малювати ракелем: дивіться відео

Щоб зробити малюнок ракелем, варто просто нанести на полотно точки фарби різного кольору і розподілити її за допомогою ракеля. Це кумедне заняття для дорослих, яке разом з тим досить легко спробувати робити з дітьми.