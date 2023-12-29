На допомогу тут приходять різноманітні хобі. Деякі з них допоможуть заощадити, а також потенційно можуть стати навіть додатковим джерелом доходу. Які корисні справи варто спробувати у новому році, розповідаємо далі.

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Садівництво

Садок у дворі або кілька грядок на підвіконні забезпечать вас свіжими фруктами, овочами та травами, які можна буде додати до страв, а також цікаво заповнять вільний час.

Для того, щоб почати займатися садівництвом, не потрібно багато місця. Можна почати навіть з вирощування трав на підвіконні.

Якщо у розпорядженні є більший простір, вирощувати продукти на продаж теж буде хорошою ідеєю.

Таке хобі допоможе заощадити гроші на купівлі їжі у магазині, а ще й потенційно може стати джерелом додаткового доходу.

Садівництво потребує старань, але може гарно заощадити кошти / Фото Pexels

Навчіться випікати

Немає нічого кращого за свіжу випічку. Можливість самостійно готувати хліб або солодощі заощадить ваші гроші, оскільки можна буде викреслити ці продукти зі свого щотижневого списку покупок.

Крім того, випічка – це цікаве та захопливе заняття, яке до того ж може приносити гроші, якщо пекти на замовлення.

Випічка радуватиме вас та потенційно може приносити дохід / Фото Pexels

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Почніть в'язати

В’язання може бути заняттям, що розслабляє та допомагає відпочивати наприкінці тривалого дня.

Однак разом з тим воно може перетворитися на бізнес, адже зв’язати можна фактично усе – від одягу та аксесуарів до домашнього текстилю.

В'язання – це творча та розслабляюча справа / Фото Pexels

Створіть власний блог

Якщо у вас є бажання писати чи знімати відео, створіть власний блог. Це може стати місцем для творчості, а також способом заробляти додаткові гроші.

Заведіть сторінку в інстаграм чи тікток, канал на YouTube. Блогінг може бути цікавим способом самовираження, а також має потенціал стати джерелом доходу, якщо вам вдасться збільшите кількість підписників.

Розвиток блогу потребує часу, але може гарно окупитися / Фото Pexels

Займіться фотографією

Якщо ви тільки починаєте фотографувати, немає потреби негайно йти та купувати дорогий фотоапарат. Почніть знімати на телефон чи більш бюджетну камеру.

Для того, щоб почати знімати достатньо телефону чи недорогої камери / Фото Pexels

Діліться своїми роботами з людьми в інстаграм та інших соцмережах. Як тільки ви дійсно почнете вдосконалювати свої навички та переконаєтесь, що це хобі вам цікаве, можна буде почати пропонувати свої послуги іншим.

