Є прикмети, яких потрібно дотримуватися – тоді удача і добробут не покинуть вас з 1 січня по 31 грудня 2024 року. 24 Канал зібрав деякі із цих прикмет.

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Суворі заборони і прикмети на Новий рік

Відповідно до українських традицій на Новий рік не можна:

зустрічати його в брудному будинку;

сваритись і конфліктувати 31 грудня;

не ставити святкову ялинку;

займатись рукоділлям напередодні Нового року;

готувати в поганому настрої.

Пам'ятайте, що побутові справи краще зробити заздалегідь. Всі страви, які ви плануєте ставити на святковий стіл, повинні бути зроблені в хорошому настрої, інакше символ року образиться на вас за негативну енергетику.

Інші погані прикмети

Не варто надягати старий одяг і зустрічати рік у виключно жіночій компанії. Краще вдягти все нове і розбавити вечірку хоча б одним чоловіком. Такий ритуал допоможе вам залучити позитивні зміни в майбутнє і налагодити особисте життя.

Також не варто брати в борг гроші 31 грудня, 1 і 2 січня, а також позичати їх комусь – велика ймовірність, що весь рік будете в боргах і фінансових зобов'язаннях.